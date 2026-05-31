'वो मर भी सकते थे...', अभिषेक बनर्जी का इलाज करने वाला अस्पताल VS ममता बनर्जी, किसका क्या कहना है?

Abhishek Banerjee: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर दौरे के दौरान हमला किया गया था. अभिषेक बनर्जी वहां टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार के परिवार वालों से मिलने गए थे, जिनकी कथित तौर पर चुनाव के बाद हुई झड़पों में हत्या कर दी गई थी. कथित हमले के बाद अभिषेक बनर्जी की गर्दन और पीठ में दर्द की शिकायत होने पर उनको एक निजी अस्पताल ले जाया गया.अस्पताल ने उन्हें अपनी इंटेंसिव थेरेपी यूनिट (ICU) में एक बेड दिया. बाद में अस्पताल ने कहा कि अभिषेक को लगी चोटें ऊपरी तौर पर हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है.
अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी को लगी चोटें ऊपरी तौर पर हैं. हालांकि, हमारे डॉक्टर चोटों की और बारीकी से जांच कर रहे हैं, और जरूरी टेस्ट किए जाएंगे. अगर जरूरत पड़ी, तो हम मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक के साथ वार्ड में मौजूद थीं. ममता बनर्जी ने कहा किअगर अभिषेक ने हेलमेट न पहना होता, तो उनकी जान जा सकती थी. उनके सीने के आस-पास खून के थक्के जम गए हैं. हमले के दौरान अभिषेक की आंखों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.
ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सीपीएम भी लगभग 35 सालों तक सत्ता में रही थी. क्या तब कभी ऐसा कुछ हुआ था? वे (भाजपा) अमानवीय हो गए हैं. लोकतंत्र की हत्या की बात तो छोड़ ही दीजिए; अब तो लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है.
ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पारिवारिक डॉक्टर वहीं रहेंगे. उन्हें आज से ही ऑक्सीजन सपोर्ट और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अन्य सभी इलाज दिए जाएंगे. वे उनकी देखभाल करेंगे. उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनके आठ ऑपरेशन हो चुके हैं.
उन्होंने कहा कि अगर उनके भतीजे को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो अपोलो और बेले व्यू के डॉक्टर, इसके लिए जिम्मेदार होंगे. अभिषेक को EM बाईपास अस्पताल से शिफ्ट किए जाने के बाद, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ऊंचे अधिकारियों के दबाव में मेडिकल इलाज में रुकावट डाली जा रही थी.
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