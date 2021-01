Mamta Banerjee will contest from Nandigram Bhawanipur Vidhansabha Seat: ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा की वह पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट (Bhawanipur Assembly Seat) से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल (Mamata Banerjee will contest from two seats in West Bengal Election) की दो सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं. Also Read - TMC सांसद नुसरत जहां ने भाजपा को बताया दंगा कराने वाला, मुसलमानों को कहा- उल्टी गिनती शुरू..

पश्चिम बंगाल के लिए इसी साल कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं. ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए घेराबंदी तेज कर दी है. ममता बनर्जी ने ये ऐलान नंदीग्राम में ही एक रैली में किया है.

ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नंदीग्राम आन्दोलन पर ज्ञान की ज़रूरत नहीं है. बीजेपी किसानों को लूटना चाहती हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है. ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसानों के साथ हैं. और बीजेपी को कृषि कानून वापस ही लेंगे होंगे.