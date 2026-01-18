By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बस में छेड़छाड़ के आरोप वाला वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया ट्रोलिंग के दबाव में युवक ने की आत्महत्या
केरल के कोझिकोड में 42 वर्षीय दीपक ने आत्महत्या कर ली. एक महिला ने बस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनपर वीडियो बनाया था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद उस आदमी ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
केरल के कोझिकोड जिले से सामने आया एक मामला सोशल मीडिया, न्याय और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बहस छेड़ रहा है. 42 वर्षीय दीपक ने आत्महत्या कर ली. दरअसल, कुछ दिन पहले एक महिला ने एक वीडियो बनाया था, जिसने उसमें इस आदमी पर स्थानीय बस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. यह वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया और इसके बाद दीपक को भारी ऑनलाइन ट्रोलिंग और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा.
ये घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है. दीपक के माता-पिता जब सुबह उन्हें जगाने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा नहीं खुला. कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, जहां दीपक मृत पाए गए. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.
परिवार वालों ने क्या कहा?
परिजनों का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद दीपक गहरे मानसिक तनाव में चले गए थे. उनका दावा है कि दीपक हमेशा विवादों से दूर रहने वाले व्यक्ति थे और सोशल मीडिया पर उन्हें जिस तरह से दोषी ठहराया गया, उसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया. परिवार ने आरोप लगाया कि बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के सोशल मीडिया पर उनके चरित्र पर हमला किया गया.
वायरल वीडियो में महिला ने दावा किया था कि यात्रा के दौरान भीड़भाड़ वाली बस में दीपक ने कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. वहीं, मृतक के रिश्तेदारों का कहना है कि ऑनलाइन गाली-गलौज और धमकियों ने हालात को और बिगाड़ दिया.
पुलिस ने क्या केस दर्ज किया?
पुलिस ने मामले में अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल आरोप, मानसिक दबाव और घटना के बीच संबंधों की भी पड़ताल की जाएगी. फिलहाल, आरोप लगाने वाली महिला की ओर से दीपक की मौत के बाद कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि वह भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना कर रही बताई जा रही है.
यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना सही है, जब तक कि जांच पूरी न हो जाए. साथ ही, यह घटना बताती है कि ऑनलाइन ट्रायल और साइबर ट्रोलिंग का मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, कानून का पालन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता बेहद जरूरी है.
