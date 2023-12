पहले झगड़ा किया, फिर दूध वाले को बोनट पर बैठाकर फुल स्पीड में भगा दी गाड़ी, देखें वीडियो

Viral Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक टेंपो ट्रैवलर के बोनट पर एक आदमी बैठा है और ड्राइवर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है. दरअसल, टेंपो वाला एक दूध वाले को बोनट पर बैठाकर तेज स्पीड में काफी दूर तक लेकर चला गया. चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला.

ये मामला दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है. बीती रात (17 दिसंबर) को चलती गाड़ी में बोनट पर सवार दूध व्यवसाई को काफी दूर तक ले जाने का मामला सामने आया है. जिसमें मूलचंद फ्लाई ओवर से लेकर DND तक टेंपो ट्रैवल के ड्राइवर ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया. बोनट पर सवार दूध व्यवसाय की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन DND के पास टेंपो ट्रैवलर ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी, जैसे ही दूध व्यवसाय नीचे उतरा आरोपी ड्राइवर ने झटके से गाड़ी स्पीड करके भगा दी. फिर पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी.

पहला मामला नोएडा का बताया जा रहा था, बाद में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक का निकला और बाद में मामला साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोटला मुबारकपुर थाना पहुंचा. पुलिस ने टेंपो ट्रेवल के बारे में पता लगा लिया है, जिसके ड्राइवर ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. पीड़ित को भी थाने में बुलाकर पूछताछ की गई.

पीड़ित ने बताया कि उसका दूध का बिजनेस है. उसने अपने टेंपो के लिए नया ड्राइवर रखा था, इसलिए उसको रूट दिखाने के लिए दो दिन से साथ में रात में जा रहा था. रात 10 बजे से 11 बजे के बीच में यह घटना हुई है. जब रास्ते में अचानक टेंपो ट्रेवल ड्राइवर ने बाएं तरफ से दूध वाले टेंपो के साथ गाड़ी को लगाया. बहस करने लगा और फिर झटके से गाड़ी को आगे निकाला.

#WATCH | Man dragged on a minibus in Delhi’s Kotla Mubarakpur area last night, police probe underway

