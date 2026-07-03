वोटर आईडी से लेकर राशन कार्ड तक, 16 दस्तावेज देने के बाद भी नागरिकता साबित नहीं कर पाया शख्स, जानें हाई कोर्ट ने क्यों खारिज किया दावा

Gauhati High Court Aminul Hoque case: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष भले ही 16 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स पेश किए, लेकिन वे सभी डॉक्यूमेंट उसे भारतीय नागरिक साबित करने में असमर्थ रहे. हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें असम के इस निवासी को विदेशी (Foreigner) घोषित किया गया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई थी.
जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस शमीमा जहां की खंडपीठ ने 30 जून को फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने सबूत के तौर पर 16 दस्तावेज पेश किए हैं, लेकिन ये दस्तावेज फॉरेनर्स एक्ट, 1964 की धारा 9 के तहत आवश्यक बोझ (Burden of Proof) को कम करने में उसकी मदद नहीं करते हैं. याचिकाकर्ता शख्स ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है कि वह विदेशी नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक है. अदालत ने कानून का हवाला देते हुए साफ किया कि जब भी किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर सवाल उठता है, तो खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी (Onus of Proof) उसी व्यक्ति की होती है.
ये पूरा मामला अमीनुल हक नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है. कामरूप, असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी 2019 को अमीनुल हक को विदेशी घोषित कर दिया था. ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ अमीनुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अमीनुल हक के वकील का तर्क था कि उनका मुवक्किल एक प्रवासी मजदूर है और दस्तावेजों में पिता तथा दादा के नामों की स्पेलिंग में विसंगतियों के कारण ही उसे विदेशी घोषित कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका परिवार पीढ़ियों से असम में रह रहा है.
ध्यान रहे कि असम एनआरसी को 2019 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित (Notify) नहीं किया गया है. इसका उद्देश्य वास्तविक भारतीय नागरिकों और अवैध प्रवासियों की पहचान करना था.
सुनवाई के दौरान अमीनुल के पिता खुद कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने उसे अपना बेटा बताया. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मौखिक गवाही को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस और प्रासंगिक दस्तावेजी सबूत के, केवल मौखिक गवाही ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दोनों के बीच खून का रिश्ता है. दस्तावेजों में स्पेलिंग की गलतियों को लेकर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता के चार अलग-अलग नाम सामने आए हैं – मोहिरुद्दीन शेख, महरुद्दीन शेख, मोहिरुद्दीन और मोहिर उद्दीन. कोर्ट दादा और पिता के नामों की स्पेलिंग में अंतर को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है. लेकिन, याचिकाकर्ता ये दिखाने में पूरी तरह विफल रहा कि परिवार के सभी सदस्य लगातार तीन गांवों डोबाकुरा, घुगुदोबा और हाशदोबा की वोटर लिस्ट में एक साथ दर्ज रहे हैं. अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ने अपने दावों के बीच के अंतर को भरने के लिए मतदाता सूचियों को आधार बनाकर एक कहानी गढ़ी. बिना किसी दस्तावेजी सबूत के यह तर्क दिया गया कि परिवार समय-समय पर डोबाकुरा से घुगुदोबा और फिर हाशदोबा शिफ्ट होता रहा और इसीलिए नाम दर्ज होने में गलतियां हुईं.
अमीनुल ने 20 अक्टूबर 2017 को हाशदोबा आंचलिक हाई स्कूल के हेडमास्टर द्वारा जारी एक स्कूल सर्टिफिकेट भी पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि छात्र ने 1999 में स्कूल छोड़ दिया था. हाई कोर्ट ने इस दस्तावेज को भी अपर्याप्त माना क्योंकि सर्टिफिकेट जारी करने वाले हेडमास्टर या प्राधिकारी ने अदालत के सामने आकर इस दस्तावेज की पुष्टि या गवाही नहीं दी थी. नतीजतन, देश की सुरक्षा और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए उसे विदेशी घोषित करने के ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया.
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