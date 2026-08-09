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ना शरीर पर दिखा, ना बैग में मिला... शरीर के अंदर छिपा था 65 लाख का सोना, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले कुछ समय में सोने की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. इन मामलों में तस्करों ने सोना छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: August 9, 2026, 11:40 PM IST
ना शरीर पर दिखा, ना बैग में मिला... शरीर के अंदर छिपा था 65 लाख का सोना, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक 24 वर्षीय यात्री को गिरफ्तार किया है, जो अपने शरीर के अंदर सोने का पेस्ट छिपाकर भारत पहुंचा था. अहमदाबाद सीमा शुल्क की वायु खुफिया इकाई (एआईयू) ने यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे जांच के लिए रोका. यात्री गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा का रहने वाला है. वह 9 अगस्त को कतर एयरवेज की उड़ान क्यूआर-534 से जेद्दा से दोहा होते हुए अहमदाबाद पहुंचा था.

शरीर में छिपा रखा था सोना

जांच के दौरान अधिकारियों को उसके शरीर के अंदर छिपाकर रखा गया सोने का पेस्ट मिला. इसका कुल वजन 467.09 ग्राम था. अधिकारियों ने पेस्ट को बाहर निकालकर उसे प्रोसेस किया, जिसके बाद 422.83 ग्राम वजन की 24 कैरेट शुद्धता वाली सोने की छड़ बरामद हुई. सीमा शुल्क अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सोने की बाजार कीमत 65,69,087 रुपये आंकी गई है. सोने की छड़ को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्त कर लिया गया है. वहीं, यात्री को भी इसी कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले कुछ समय में सोने की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं. इन मामलों में तस्करों ने सोना छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं. 29 जुलाई को भी सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से अहमदाबाद पहुंची एक महिला यात्री को रोका था. तलाशी के दौरान उसके शरीर में पेस्ट के रूप में छिपाया गया 244.16 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद हुआ था. इसकी कीमत करीब 35.84 लाख रुपये बताई गई थी.

मार्च में पकड़ी गई थी महिला

इससे पहले मार्च में कुआलालंपुर से अहमदाबाद पहुंची एक महिला यात्री के पास से भी सोना बरामद किया गया था. अधिकारियों को उसके शरीर में छिपाए गए दो कैप्सूल मिले थे, जिनमें सोने के साथ मिला हुआ रासायनिक पेस्ट था. इस पेस्ट को प्रोसेस करने के बाद 999 शुद्धता वाला 553.07 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद हुआ था. इसकी कीमत करीब 83.29 लाख रुपये आंकी गई थी.

बरामद हुआ लाखों का सोना

ताजा मामले में 422.83 ग्राम सोने की बरामदगी से एक बार फिर सामने आया है कि तस्कर एयरपोर्ट पर जांच से बचने के लिए सोना छिपाने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. फिलहाल सीमा शुल्क अधिकारी गिरफ्तार यात्री से पूछताछ कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस सोने को किसे सौंपा जाना था और क्या उसका किसी बड़े तस्करी नेटवर्क से संबंध है. (एजेंसी इनपुट्स)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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