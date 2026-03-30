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शरीर के टुकड़े किए, सिर का हिस्सा ही गायब... शादीशुदा नेवी स्टाफर ने किया गर्लफ्रेंड का कत्ल, फ्रिज में रखी लाश
आंध्र प्रदेश में एक नेवी स्टाफर ने झगड़े के बाद अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. उसने शव के टुकड़े कर अलग-अलग जगह छिपाए और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.
Navy Staffer Killed Girlfriend: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक खतरनाक मामला सामने आया है. यहां एक 30 साल के शादीशुदा शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. आरोपी नेवी स्टाफर था. दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. लड़ाई ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि शख्स ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर उसके शरीर के कई टुकड़े करने का बाद उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया.
30 वर्षीय नौसेना तकनीशियन INS डेगा में तैनात था, पिछले 2 सालों से गाजुवाका इलाके में रह रहा था. उसकी मुलाकात 28 साल की महिला से कुछ साल पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मुलाकातें आम हो गईं, लेकिन इस रिश्ते का अंत बेहद खौफनाक तरीके से हुआ.
पहले से की थी हत्या की प्लानिंग
बताया जा रहा है कि जिस दिन घटना हुई, आरोपी ने महिला को अपने फ्लैट पर बुलाया था. शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद की वजह पैसे और निजी रिश्ते को उजागर करने की धमकी बताई जा रही है. देखते ही देखते ये बहस हिंसा में बदल गई और आरोपी ने कथित तौर पर महिला की जान ले ली.
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले से ही हत्या की पूरी प्लानिंग कर रखी थी. उसे बाजार में हत्या का सामान नहीं मिला तो उसने सबकुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया. चाकू से हत्या करने के बाद उसने शव को टुकड़ों में बांट दिया. एक हिस्सा फ्रिज में रखा, दूसरा बोरे में भरकर बिस्तर के नीचे छिपा दिया और तीसरा हिस्सा शहर के एक सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया.
मायके गई थी आरोपी की पत्नी
घटना के समय आरोपी की पत्नी अपने मायके में थी, जिससे घर खाली था. इसी मौके का फायदा उठाकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. कई घंटों तक ये अपराध किसी की नजर में नहीं आया. सबूत मिटाने की कोशिश के बाद आरोपी ने भागने के बजाय एक दोस्त को फोन किया. दोस्त की सलाह पर उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया. उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने फ्लैट में जाकर जो देखा, वह बेहद चौंकाने वाला था.
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