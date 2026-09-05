पत्नी को नौकरी से निकाला तो पति ने मिड-डे मील के सांभर में मिलाया गाय के गोबर का चूरा, गिरफ्तार

तमिलनाडु में एक व्यक्ति की पत्नी को स्कूल में कुक की नौकरी से निकाल दिया गया. इससे आहत होकर उसने मिड-डे मील के सांबर में गोबर का चूरा मिला दिया.

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मिड डे मील में मिलाया गाय के गोबर का पाउडर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

स्कूल में कुक के तौर पर काम करती थी शख्स की पत्नी

खाना पकाने की खराब क्वॉलिटी के आरोप में नौकरी से निकाला

इससे गुस्से में आ गया महिला का पति, बदला लेने के लिए की करतूत

एक छात्रा को ₹10 का लालच देकर टीचर के सांभर में मिलवाया गोबर का चूरा

तमिलनाडु के सरकारी स्कूल के मिड-डे मील के लिए पकाए गए सांभर में गोबर का चूरा मिलाने की बात सामने आई है. एक व्यक्ति ने मिड-डे मील में गोबर का यह चूरा गुस्से में आकर मिला दिया क्योंकि उसकी पत्नी को स्कूल की नौकरी से निकाल दिया गया था, जो यहां कुक के तौर पर काम करती थी. पत्नी की नौकरी जाने से यह शख्स इतना नाराज था कि उसने बदले की भावना से सांभर में यह शर्मनाक मिलावट दी. बता दें यह घटना राज्य के इरोड जिले की है, जहां एक सरकारी स्कूल की रसोई में राज्य सरकार की फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत यह सांभर पकाया जा रहा था. आरोपी की पहचान अरुमुगम के रूप में हुई है.

पत्नी की नौकरी जाने से गुस्से में था शख्स

अरुगम की पत्नी भी इस स्कूल में कुक के तौर पर काम करती थी, जिसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था. सांभर में गोबर का चूरा मिलाने की बात सामने आने पर अरुगम की पुलिस में शिकायत की गई. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 123 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया है. BNS की धारा 123 के तहत (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के जरिए चोट पहुंचाना) अपराध आते हैं.

टीचर के सांभर में मिलाया गोबर का चूरा

आरोप है कि अरुगम ने अपनी पत्नी को नौकरी से निकाले जाने के बाद एक स्टूडेंट को सांभर में वह गोबर का चूरा मिलाने के लिए जोर डाला. क्योंकि उसकी पत्नी को खाने पकाने में कमी का हवाला देकर नौकरी से निकाला गया था. बताया गया है कि आरोपी ने स्कूल की एक छात्रा को 10 रुपये का लालच देकर टीचर के सांभर में गाय का गोबर मिलवाया था.

टीचर को अजीब लगा स्वाद

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीचरों ने छात्रों को यह भोजन परोसे जाने से पहले खुद टेस्ट किया था. उन्होंने पाया कि सांभर का स्वाद असामान्य रूप से कुछ कड़वा था. उन्हें शुरुआत में लगा कि शायद स्कूल कुक से गलती से सांभर में जरूरत से ज्यादा हल्दी पड़ गई है. इसलिए उसका स्वाद खराब हो गया है.

सिर्फ टीचर के खाने में की मिलावट

पुलिस ने बताया कि गाय का गोबर सिर्फ उसी भोजन में डाला गया था, जो टीचर के लिए परोसा गया था. स्टूडेंट के लिए तैयार बाकी सांभर में यह मिलावट नहीं की गई थी. बताया जा रहा है कि यह घटना 29 अगस्त की है और पुलिस को इसकी शिकायत 1 सितंबर को मिली. पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है.