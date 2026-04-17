7.50 करोड़ की रोल्स-रॉयस में चाय बेच रहा है ये शख्स, जानिए कितने में पिला रहा है एक कप, देखें VIDEO

इस कार में चाय पीने आए ग्राहकों के लिए रेड कार्पेट बिछाई और चाय के साथ परोसने के लिए कुकीज़ और बिस्किट का इंतज़ाम भी किया.

Published date india.com Published: April 17, 2026 11:30 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
रोल्स-रॉयस में चाय
रोल्स-रॉयस में चाय

लग्जरी चीज़ों के लिए लोगों में अलग ही दर्जे का क्रेज है. एक आदमी ने चाय बेचने के लिए 1 लाख रुपये में एक रोल्स-रॉयस किराए पर ली और इस सेटअप को “रॉयल चाय” नाम दिया. जिस तरीके से उसे परोसा जा रहा था वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लग्ज़री कार किराए पर लेने से लेकर ग्राहक को चाय बेचने तक, इंस्टाग्राम वीडियो में पूरी प्रक्रिया दिखाई गई. वीडियो में उसने कहा, “चलिए देखते हैं कि रोल्स-रॉयस में चाय बेचकर कितना पैसा कमाया जा सकता है.”

ग्राहकों के लिए रेड कार्पेट बिछाई

शुरुआत करने के लिए, वह लग्ज़री कार किराए पर देने वाली जगह पर गया और गाड़ी किराए पर ले ली. उसके बाद, उसने एक चाय वाले के साथ अपना आइडिया शेयर किया, और वे मान गए. फिर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दीं, जैसे कि एक बोर्ड प्रिंट करवाना, ग्राहकों के लिए रेड कार्पेट बिछाना और चाय के साथ परोसने के लिए कुकीज़ और बिस्किट का इंतज़ाम करना.

रोल्स-रॉयस कार की शुरुआती कीमत ₹ 7.50 करोड़

वीडियो में दिखाया गया कि ग्राहक उत्सुक थे और उनमें दिलचस्पी दिख रही थी. कई लोग, जिनमें परिवार भी शामिल थे, इस अनुभव के लिए आए. आपको बता दें कि रोल्स-रॉयस कार की शुरुआती कीमत ₹ 7.50 करोड़ है (Spectre मॉडल के लिए).

लागत 1,08,000 थी, कीमत 88400 रुपये

चाय बेचने वाले ने साफ किया, “वैसे, यह एक प्रयोग है.”उसने बताया कि कुल लागत 1,08,000 रुपये थी. वहीं, उन्होंने 88,400 रुपये कमाए. यह एक नुकसान था, लेकिन उसने कहा, “कम से कम मैंने लोगों को खुश तो किया!”

वीडियो को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जिस पर 15 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 1.7 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स आए. हज़ारों यूज़र्स ने इस पर कमेंट किए. कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, “तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई… कि तुम दूसरे लोगों की ज़िंदगी में खुशियां ला रहे हो भाई.”

एक और यूज़र ने सलाह देते हुए कहा, “यार यह बेंगलुरु में करो. तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. लोग लग्ज़री अनुभव के लिए पैसे देते हैं” एक तीसरे यूज़र ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, “भाई तुम किसी दूसरे ग्रह के हो. बहुत बढ़िया.”

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देखें वीडियो-

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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