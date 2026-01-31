Hindi India Hindi

Man Sought Medical Advice From Ai Chatbot Ondition Worsened After Taking Medication How Dangerous Can This Be

दिल्ली में शख्स ने ली AI चैटबॉट से मेडिकल सलाह, दवा खाने के बाद बिगड़ गई हालत, कितना खतरनाक हो सकता है ऐसा करना?

बिना किसी क्लिनिकल जांच या फॉलो-अप के HIV पोस्ट-एक्सपोज़र दवाएं लेने के बाद शख्स को स्टीवंस-जॉनसन सिंड्रोम हो गया. यह एक गंभीर और जानलेवा ड्रग रिएक्शन है.

नई दिल्ली में एक शख्स HIV जैसी गंभीर समस्या को लेकर AI चैटबॉट से मिली मेडिकल सलाह के कारण बुरा फंस गया. 45 साल के आदमी ने AI चैटबॉट से मिली मेडिकल सलाह के आधार पर मेडिकल से HIV रोकने वाली दवाएं खरीदीं और बिना किसी डॉक्टर से मिले इसका सेवन भी कर लिया. इसके बाद शख्स की हालत बिगड़ गई और उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

क्या है मामला

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बिना किसी क्लिनिकल जांच या फॉलो-अप के HIV पोस्ट-एक्सपोज़र दवाएं लेने के बाद शख्स को स्टीवंस-जॉनसन सिंड्रोम हो गया. यह एक गंभीर और जानलेवा ड्रग रिएक्शन है. शख्स का इलाज डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है. इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक, AI से पूछ कर दवा लेना एक परेशान करने वाला ट्रेंड है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोफेशनल देखरेख के बिना मेडिकल जांच और इलाज की सलाह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर रहना गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है. AI जैसे टूल केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी दे सकते हैं. AI से मिली मेडिकल सलाह पेशेवर और अनुभवी डॉक्टर द्वारा की गई जांच और प्रिस्क्रिप्शन का विकल्प नहीं हैं. खासकर एंटीरेट्रोवायरल जैसी असरदार दवाओं को लेकर तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए.

AI चैटबॉट से स्वास्थ्य सलाह लेना क्यों खतरनाक हो सकता है?

प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) का मतलब है उन लोगों द्वारा खास एंटीरेट्रोवायरल दवाओं का इस्तेमाल करना जो HIV-नेगेटिव हैं लेकिन जिन्हें HIV के संपर्क में आने का काफी खतरा है. यह पहले से मौजूद HIV इन्फेक्शन का इलाज नहीं है. जब इसे डॉक्टर के बताए अनुसार लिया जाता है तो यौन संबंध से HIV होने के खतरे को लगभग 99% और इंजेक्शन वाली दवाओं के इस्तेमाल से कम से कम 74% तक कम किया जा सकता है.

PrEP उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिन्हें HIV नहीं है लेकिन उन्हें इसका रिस्क है. ऐसे लोग जिनके पार्टनर HIV पॉजिटिव हैं या जिनके एक से ज्यादा पार्टनर हैं उन्हें प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस की सलाह दी जाती है. हालांकि PrEP शुरू करने से पहले यह कन्फर्म करने के लिए HIV टेस्ट ज़रूरी है कि व्यक्ति HIV-नेगेटिव है.

AI चैटबॉट से स्वास्थ्य सलाह लेना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि AI चैटबॉट डॉक्टर नहीं है. न ही वह जांच और लक्षणों के आधार पर सलाह देता है. AI चैटबॉट लक्षण देखकर बीमारी की सही पहचान नहीं कर सकता. वह आपकी मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी, टेस्ट रिपोर्ट जैसी चीजें नहीं समझ सकता. इसकी वजह से गलत सलाह मिल सकती है जो समस्या को और भी गंभीर बना सकती है.

