पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले युवक की मौत... खाई थी 'शुगर डैडी' को मारने की कसम

Guwahati: गोस्वामी ने 6 सितंबर की रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

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रिया के परिवार ने आरोप लगाया था कि गोस्वामी को ड्रग्स की लत थी. (photo credit, IANS)

Guwahati: गुवाहाटी के 30 साल के रामानुज गोस्वामी की सोमवार को चलती पुलिस गाड़ी से कूदने के बाद मौत हो गई. रामानुज पर अपनी पत्नी का सिर काटकर उसे फ्रिज में रखने का आरोप था. पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सोमवार तड़के हुई, जब पुलिस गोस्वामी को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में मेडिकल जांच के बाद वापस हाटीगांव पुलिस स्टेशन ले जा रही थी.

खाई में गिर गया था आरोपी

हाटीगांव पुलिस के अनुसार, गोस्वामी ने अचानक पुलिस टीम पर हमला किया और नरकासुर पहाड़ इलाके के पास चलती गाड़ी से कूद गया. वह एक खाई में गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई. पुलिस ने उसे बचाया और GMCH ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में के मुताबिक, मेडिकल जांच के लिए GMCH ले जाते समय चलती पुलिस गाड़ी से कूदने पर गोस्वामी के सिर में “गंभीर चोट” आई थी. गोस्वामी को सोमवार को अदालत में पेश किया जाना था क्योंकि रविवार को उसकी सात दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हो गई थी.

क्या है पूरा मामला

आरोपी गुवाहाटी का रहने वाला था. इस पर पत्नी का सिर काटने का आरोप है. उसे 3 सितंबर को गुवाहाटी के बेल्टोला इलाके में अपने फ्लैट में अपनी 25 वर्षीय पत्नी रिया तालुकदार की कथित तौर पर हत्या करने के बाद गिरफ्तार किया गया था. कैब ड्राइवर गोस्वामी ने पिछले साल 22 सितंबर को रिया से शादी की थी.

पुलिस ने बताया कि गोस्वामी को शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है. 3 सितंबर की सुबह उसके कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को लेकर तीखी बहस के बाद, उसने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया.

यह अपराध तब सामने आया जब पड़ोसियों ने फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की. अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने फ्रिज में रखे एक काले पॉलीथीन बैग से महिला का कटा हुआ सिर और उंगलियां बरामद कीं.

शुगर डैडी की हत्या की कसम

8 सितंबर को, जब गोस्वामी को पुलिस कस्टडी से मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसने मीडिया से बात की और हत्या के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने कहा कि अगर वह जेल से बाहर आता है तो वह उस आदमी को मार डालेगा जिसे उसने अपनी पत्नी का “शुगर डैडी” बताया था.