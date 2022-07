Assam News: असम के नगांव में एक व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सदर थाना प्रभारी मनोज राजवंशी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया शख्स नुक्कड़ नाटक में भगवान शिव की भूमिका निभाया था. वायरल वीडियो में वह भगवान शंकर के भेष में बुलेट चला रहा है. उसके पीछे एक महिला भी बैठी हुई है. पुलिस ने बताया कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दो अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस जल्द ही अन्य दो संदिग्धों को गिरफ्तार करेगी.Also Read - असम में बाढ़ से 30 से 40 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए, सीएम ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष मांगी मदद

बताया जा रहा है कि नगांव में कुछ लोग नुक्कड़ नाटक किए थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो देखकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जाहिर की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. Also Read - असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण है चर्चा में, जानिये यहां के पर्यटन स्थल

Nagaon, Assam | Man who played Lord Shiva in nukkad natak arrested for allegedly hurting religious sentiments

An accused who dressed up as Lord Shiva arrested, will be presented in court. 2 others, suspected to be involved are yet to be nabbed: Manoj Rajvanshi, Sadar PS Incharge pic.twitter.com/DMQXjPX3MP

— ANI (@ANI) July 10, 2022