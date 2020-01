Mani Shankar Aiyar Controversial Statement: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) का विवादों से पुराना नाता रहा है. ऐसे में एक बार फिर उन्होंने आपत्तिजनक बयान देकर देश की राजनीति को गरमा दिया है. नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच अय्यर कल शाहीन बाग पहुंचे. यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जनकर निशाना साधा साथ ही नागरिकता कानून का विरोध भी किया. शाहीन बाग पहुंचे अय्यर ने अपनी भाषण में कहा कि ‘मैं किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, हम देखेंगे कि किसके हाथ मजबूत हैं, हमारे या उस कातिल के.’ बता दें कि इसी बयान के बाद से मणिशंकर अय्यर एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं.

#WATCH Congress leader Mani Shankar Aiyar at the protest against #CAA & #NRC, in Delhi’s Shaheen Bagh: Jo bhi qurbaniyan deni hon, usme main bhi shaamil hone ke liye tayaar hun. Ab dekhein ki kiska hath mazboot hai, hamara ya uss kaatil ka? pic.twitter.com/ojV4QU9dMs

