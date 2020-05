नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों में नर्सों की ज़रूरत है. वहीं, नर्सें नौकरी छोड़ रही हैं. कोलकाता में कार्यरत 185 नर्सों ने नौकरी छोड़ दी है. इन नर्सों का कहना है कि हमसे भेदभाव किया जाता है. जातिवादी टिप्पणी की जाती है. यहाँ तक कि कई बार लोग हम पर थूक भी देते हैं. हमें पीपीई किट तक मुहैया नहीं कराई जाती है. ऐसे में हम नौकरी नहीं कर सकते हैं. नर्सों के नौकरी छोड़ने से कोलकाता में मुश्किल खड़ी हो गई है. Also Read - 'ससुराल सिमर का' फेम आशीष रॉय अस्पताल में भर्ती, इलाज के लिए नहीं हैं पैसे, बर्थडे पर मांगी मरने की दुआ

ये सभी नर्सें मणिपुर की रहने वाली हैं. ये नर्सें कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में लगी हुई थीं, लेकिन अब इनमें से 185 नर्सों ने नौकरी छोड़ दी है. नर्सें अपने साथ भेदभाव होने से नाराज हैं. नर्सों का कहना है कि वह कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रही हैं. ऐसे में उन्हें पूरी सुरक्षा चाहिए. इसके बाद भी उन्हें पीपीई किट तक मुहैया नहीं कराई गई है. लोग हमें ताना देते हैं. हम पर थूक देते हैं. भेदभाव करते हैं. ऐसे में वह काम करने में असमर्थ हैं.

Manipur:185 nurses have quit their job from hospitals in Kolkata&returned to Imphal. Cristella, a nurse says,"We're not happy that we left our duties. But we faced discrimination,racism&people sometimes spit on us.Lack of PPE kits&people used to question us everywhere we went". pic.twitter.com/y4nlwbhaK6

— ANI (@ANI) May 20, 2020