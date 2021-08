नई दिल्ली: आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष (former Manipur Congress chief) गोविनदास कोंथूजाम (Govindas Konthoujam) ने रविवार को बीजेपी (BJP)का दामन थाम लिया. बता दें कि पिछले दिनों कोंथूजाम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. वह बिष्णुपर से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं.Also Read - MP के मंत्री सारंग बोले- नेहरू के 1947 के लाल किले के भाषण से शुरू हुई अर्थव्यवस्था की बदहाली

Delhi | Govindas Konthoujam, former Manipur Congress chief joins Bharatiya Janata Party, in the presence of Manipur CM N Biren Singh pic.twitter.com/U8tffLfc10

— ANI (@ANI) August 1, 2021