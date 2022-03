Manipur Assembly Polling 2022, इंफाल: मणिपुर में विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Election 2022: ) के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान (second and final phase of voting ) में शनिवार को छह जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर मतदाता 92 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम चार बजे तक चलेगा. बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 फरवरी को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में आज शनिवार यानि पांच मार्च को 22 सीटों पर मतदान होगा.Also Read - Russia Ukraine War जारी रहा तो दुनिया को कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत भी अछूता नहीं रहेगा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए 1247 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं.

दूसरे चरण में मैदान में उतरे कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ इबोबी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखंगम गंगमेई शामिल हैं. दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम चार बजे तक चलेगा.

मणिपुर के 12 मतदान केंद्रों पर पांच मार्च को दोबारा वोटिंग होगी

निर्वाचन आयोग ने मणिपुर में पांच विधानसभा क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है. इन सीटों पर पहले चरण के चुनाव में 28 फरवरी को मतदान हुआ था. मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन केंद्रों पर 5 मार्च को मतदान होगा. जिन मतदान केंद्रों में दोबारा मतदान होगा वे खुंद्रकपम, सैतु, थानलॉन, हेंगलप और चुराचंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में स्थित हैं. बयान में कहा गया है कि इन मतदान केंद्रों पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से तथ्यों के आधार पर पुनर्मतदान की सिफारिश की गई थी. बयान में कहा गया है कि पुनर्मतदान पर विचार करने का मुख्य कारण मतदान के दौरान और बाद में उपद्रवियों द्वारा ईवीएम को नुकसान पहुंचाना है. जिन मतदान केंद्रों में दोबारा मतदान होना है उनमें सरौथेल, न्यू कीथेलमानबी, सोंगसांग, माइटे, तिनसुओंग, माजुरोन कुकी, एन चिंगफेई, खोइरेंटक, मोलसांग, लेइनोम, टीकोट और मौकोट शामिल हैं. विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 फरवरी को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में पांच मार्च को 22 सीटों पर मतदान होगा.

मणिपुर सरकार का उग्रवादी समूहों को वजीफा देना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं : सीईओ

मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपनी गतिविधियां बंद करने की घोषणा करने वाले उग्रवादी समूहों को वजीफा जारी कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया. सीईओ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि चूंकि लाभार्थियों की पहचान चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कर ली गयी थी तो मणिपुर विधानसभा चुनावों के संबंध में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है. दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने चूड़ाचंदपुर, कांगपोक्पी, तेंगनोऊपाल और चंदेल जिलों में ‘‘मतदान प्रभावित’’ करने के लिए एक फरवरी को प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों को 15.70 करोड़ रुपये जारी किए और एक मार्च को अतिरिक्त 92.65 लाख रुपए जारी किए. (इनपुट: भाषा)