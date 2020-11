Manipur By-Election 2020: मणिपुर में विधानसभा की चार सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन के बीच उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया. निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इन चार सीटों पर 11 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. यहां 1.35 लाख से ज्यादा मतदाता 203 मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकेंगे. थोउबल जिले की लिलोंग और वांगजिंग तेंठा तथा कांगपोकपी की सैतू और पश्चिमी इम्फाल की वांगोई सीट कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई हैं। ये विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे. उन्होंने बताया कि मतदान सुबह सात बजे आरंभ हो गया. Also Read - Josh Is High Elections: ये हौसला कैसे झुके.. वोटिंग का ऐसा जज्बा, वीडियो देख आप भी कहेंगे-भई वाह

सत्तारूढ़ भाजपा यहां तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और चौथी सीट पर वह एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है. वहीं कांग्रेस ने सभी चार सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के खतरे के बीच हो रहे मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए है.

उन्होंने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को संक्रमणमुक्त (सैनेटाइज) करने एवं मास्क पहनने की व्यवस्था की गई है और हर मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर, दस्तानों और हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.' जिन मतदाताओं में कोविड-19 के लक्षण होंगे, वे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान कर सकेंगे. सभी मतदान कर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) मुहैया कराए गए हैं. मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी.

(इनपुट: भाषा)