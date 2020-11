Manipur By Election Results 2020: बिहार चुनाव के लिए मतगणना हो रही है. यहां एनडीए बढ़त बनाए है. वहीं, कई राज्यों में उप चुनाव की मतगणना हो रही है. मणिपुर इनमें से एक है. मणिपुर में पांच सीटों पर मतगणना चल रही है. Also Read - Jharkhand By Election Result 2020 Live Update: दुमका से लुईस मरांडी तो बेरमो से कुमार जयमंगल कर रहें लीड, जानें इस क्षेत्र के हर पल की अपडेट

मणिपुर से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है. पांच सीटों पर हुए उप चुनाव में से बीजेपी ने अब तक 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. जबकि दो सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है. वहीं, एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है.

#Manipur: BJP wins two of the five seats which went to by-polls in the state, as per Election Commission

The party is also leading on two seats, Independent leading on one seat

