Manipur CM Biren Singh Corona Virus Positive: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N Biren Singh) कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं. उन्होंने रविवार को खुद यह जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं. मेरे संपर्क में हाल-फिलहाल जो भी आए हैं, मैं उन सभी से सेल्फ-आइसोलेट होने और टेस्ट कराने की अपील करता हूं."

एक फेसबुक पोस्ट में बीरेन सिंह ने लिखा, "दोस्तो, मैं कुछ लक्षणों के बाद आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया. बीते कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे टेस्ट कराने की अपील करता हूं. इस समय में ठीक महसूस कर रहा हूं."

I have tested positive for COVID-19. I request all those who came in close contact with me recently, to self isolate and get tested.

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) November 15, 2020