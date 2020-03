इंफाल (मणिपुर): मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को कोरोनोवायरस के फैलने से रोकने के लिए बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस देश में न फैले इसके लिए एहतियाती कदम उठाया गया है. सिंह ने यह जानकारी ट्वीट करके दी.

As a precautionary measures of transmission of Coronavirus /COVID-19, the international border with Myanmar has be closed including gate no 1 and 2 in Moreh until further orders. pic.twitter.com/2T3BPrM3TW

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) March 10, 2020