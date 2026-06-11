मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कांगपोकपी में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद नगा समुदाय में आक्रोश, बंद का ऐलान

मणिपुर में पिछले कुछ साल से विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और हिंसा की घटनाएं होती रही हैं. पहले मैतेई और कूकी समुदायों के बीच संघर्ष ने राज्य को लंबे समय तक प्रभावित किया. अब नगा और कूकी समुदायों के बीच बढ़ते टकराव ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी हैं.

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6 लाशें मिलने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है (PTI)

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. राज्य के कांगपोकपी जिले में 6 लोगों के शव मिलने से नगा समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है. पुलिस का मानना है कि ये शव उन 6 नगा लोगों के हो सकते हैं, जिन्हें करीब एक महीने पहले अगवा कर लिया गया था. इस घटना के बाद नागा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. लिहाजा पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बुधवार को 6 शव बरामद हुए. जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये शव उन लोगों के हो सकते हैं, जिन्हें 13 मई को बंधक बना लिया गया था. अभी तक इन शवों का पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ है.

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पुलिस ने बताया कि 13 मई को कांगपोकपी जिले के लेलोन वैफेई में नगा और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई थी. इसी दौरान नगा समुदाय के 6 लोगों को बंधक बना लिया गया था. आशंका जताई जा रही है कि ये शव इन लोगों को ही हो सकते हैं.

नगा बहुल इलाकों में 24 घंटे का बंद

इस घटना के विरोध में यूनाइटेड नगा काउंसिल (UNC) ने नगा बहुल इलाकों में 24 घंटे के बंद की अपील की है. संगठन का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक समुदाय का आक्रोश शांत नहीं होगा. बंद के दौरान सड़क परिवहन, बाजार और अन्य गतिविधियां प्रभावित रहने की आशंका है.

मणिपुर गांवों में सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्त

मणिपुर में 3 साल से जातीय हिंसा चल रही है. राज्य में पूरी तरह शांति नहीं है. सोमवार को कांगपोकपी जिले के पोंग्रिंगलॅान्ग रोंग्मेई नगा गांव में कुकी उग्रवादी संगठन ने गोलीबारी की. नगा समूहों का आरोप है कि केंद्र कुकी समूहों का इस्तेमाल शैडो वॉर (छाया युद्ध) के तौर पर कर रहा है. नगा संगठनों ने सुरक्षा बलों पर पक्षपात का आरोप लगाया है. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है.

CRPF को मिला नोटिस

इस बीच, नोने जिले के लोंग्जांग/ठंगाल गांव की विलेज अथॉरिटी ने राज्य पुलिस, असम राइफल्स, CRPF को नोटिस दिया है. इसमें कहा है कि सूचना दिए बिना वे गांवों में नहीं आएं. ड्रोन भी न उड़ाएं. मणिपुर हिल एरियाज विलेज अथॉरिटी एक्ट, 1956 के तहत गांवों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी विलेज अथॉरिटी के पास है. तलाशी, गश्ती, छापेमारी, गिरफ्तारी से पहले विलेज अथॉरिटी को बताना जरूरी है.

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3 साल में 731 मौतें

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मणिपुर में जारी हिंसा-तनाव की वजह से अब तक 731 मौतें हो चुकी हैं. RTI से मांगी गई जानकारी में सामने आया है कि तीन साल में 731 विस्थापित अपनी जान गंवा चुके हैं. चूराचांदपुर में सबसे ज्यादा 248, बिष्णुपुर में 151 और कंग्पोक्पी में 128 मौतें दर्ज हुईं हैं. राज्य के 9 जिलों में अभी भी 43,676 लोग विस्थापित हैं.