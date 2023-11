Manipur: कर्फ्यू में छूट का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द, इंटरनेट पर भी रोक जारी रहेगी

Manipur: मणिपुर में हिंसा फिर से सिर उठाने के साथ, इंफाल (Imphal) प्रशासन ने बुधवार को कर्फ्यू में छूट के आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है. प्रशासन ने 31 अक्टूबर को कर्फ्यू में ढील देने का आदेश दिया था जिसमें सुबह 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक आवाजाही की अनुमति दी गई थी. लेकिन प्रशासन को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए आदेश वापस लेना पड़ा है. प्रशासन का यह आदेश सशस्त्र मैतेई भीड़ और मणिपुर राइफल्स के बीच भारी गोलीबारी की सूचना के बाद आया है.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADG), इंफाल पूर्वी जिला के मुताबिक, जिले में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण कर्फ्यू में छूट के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. हालाँकि, आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पीएचईडी, नगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी, बिजली, पेट्रोल पंप, न्यायालयों के कामकाज, उड़ान यात्रियों और मीडिया कर्मियों की आवाजाही को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी:

