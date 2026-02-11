  • Hindi
मणिपुर में बड़ा एक्शन! बैन संगठनों के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, बॉर्डर से लेकर इम्फाल तक चला सर्च ऑपरेशन

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर चलाए गए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के 8 सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को भारत-म्यांमार सीमा के पास से पकड़ा गया.

Published: February 11, 2026 10:50 PM IST
मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा बलों ने बुधवार (11 फरवरी) को व्यापक स्तर पर चलाए गए खुफिया आधारित सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के आठ सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये कार्रवाई राज्य के विभिन्न इलाकों में की गई, जिनमें भारत-म्यांमार सीमा से सटे क्षेत्र भी शामिल हैं.

तेंगनौपाल जिले के मोइरांगथेल गांव, जो भारत-म्यांमार सीमा के पास स्थित है, से प्रतिबंधित संगठन कांगलेई यावोल कन्ना लुप (KYKL) के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अबुजाम नबा मेइती (49), निंगथौजम कुंजाबिहारी सिंह (30) और निंगथौजम मंगलेम सिंह (45) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ये सभी उगाही और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

इसी दिन इम्फाल पश्चिम जिले के खाबी मामंग लेइकाई से प्रतिबंधित कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी गुट–मेइती फिंगांग लानमी) के दो सक्रिय कैडरों थांगजम गौतम सिंह (19) और डायमंड चिंगशुबम (24) को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने दो रॉयल एनफील्ड मेटियोर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया.

एक अन्य अभियान में मणिपुर पुलिस ने कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (अपुनबा) गुट के तीन सदस्यों को इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों से गिरफ्तार किया. खुरई कोंगपाल चिंगंगबाम लेइकाई निवासी खुलेम कुलजीत (20) को उसके घर से पकड़ा गया. चाबुंगबाम ताइसन मेइती (21), जो फिलहाल साजिवा राहत शिविर में रह रहा था, को चेरेन्थोंग एकोउ के पास से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से एम20 पिस्तौल, मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किया गया.

तीसरे आरोपी अथोकपाम डेरिक सिंह (22) को 3 फरवरी को लालामबुंग तखेल्लंबम लेइकाई में हुए बम विस्फोट में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये संयुक्त अभियान राज्य के घाटी और पहाड़ी जिलों में उगाही, हथियारों की तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों में शामिल तत्वों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

मणिपुर लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है. हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर कई सफल अभियान चलाए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और इससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत होगी.

