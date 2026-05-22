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Manipur Gets New Dgp Mukesh Singh Appointed Amid Law And Order Challenges Crisis

मणिपुर पुलिस को मिला नया DGP, आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी

Manipur New DGP: मणिपुर को नया डीजीपी मिल गया है. लद्दाख पुलिस प्रमुख मुकेश सिंह अब राज्य की कानून-व्यवस्था संभालेंगे. हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी.

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Manipur New DGP: मणिपुर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. लद्दाख के मौजूदा डीजीपी मुकेश सिंह को अब मणिपुर का नया पुलिस प्रमुख बनाया गया है. केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने उन्हें तीन साल के लिए इंटर-कैडर डेपुटेशन पर भेजने को मंजूरी दी है. यह फैसला गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद लिया गया. मुकेश सिंह अब ऐसे समय में जिम्मेदारी संभालेंगे जब मणिपुर लंबे समय से हिंसा और तनाव की स्थिति से गुजर रहा है. राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है.

आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई

मुकेश सिंह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एजीएमयूटी कैडर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. जनवरी 2026 में उन्होंने लद्दाख के डीजीपी का पद संभाला था. इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. उन्होंने रियासी, पुलवामा, पुंछ और जम्मू जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम किया. आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़े मामलों को संभालने का उन्हें अच्छा अनुभव माना जाता है.

राजीव सिंह को मिली नई जिम्मेदारी

मौजूदा डीजीपी राजीव सिंह को अब कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया है. वह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और त्रिपुरा कैडर से आते हैं. जून 2023 में उन्होंने मणिपुर के डीजीपी का पद संभाला था. इससे पहले वह त्रिपुरा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में महानिरीक्षक के पद पर भी काम कर चुके हैं. मणिपुर में हिंसा के सबसे मुश्किल दौर के दौरान उन्होंने पुलिस विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी.

जातीय हिंसा से जूझता रहा मणिपुर

मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू हुई थी. यह हिंसा आदिवासी संगठनों द्वारा निकाले गए ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद भड़की थी. इस मार्च का मकसद मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध करना था. हिंसा के दौरान कई जिलों में हालात काफी खराब हो गए थे. अब तक इस संघर्ष में करीब 260 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए. लंबे समय तक राज्य में सामान्य जनजीवन भी प्रभावित रहा.

कानून-व्यवस्था सुधारना बड़ी चुनौती

हिंसा और तनाव की वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ा था. बाद में नई भाजपा सरकार बनने के बाद इसे हटा लिया गया. अब राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही हैं. ऐसे समय में नए डीजीपी की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि मुकेश सिंह के अनुभव से राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर करने और शांति बहाल करने में मदद मिल सकती है. सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में हालात पहले से ज्यादा स्थिर होंगे.

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