Manipur: उग्रवादियों ने पुलिस अधिकारी की गोली मारकर की हत्या, सीएम ने बुलाई आपात बैठक

Imphal: संदिग्ध उग्रवादियों ने आज मंगलवार को मणिपुर (Manipur) के तेंगनौपाल जिले के मोरेह में एसडीपीओ (SDPO) की गोली मारकर हत्या कर दी. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस दल पर उस समय हमला किया जब वे मोरेह (Moreh) के ईस्टर्न शाइन स्कूल मैदान में एक हेलीपैड के प्रस्तावित निर्माण स्थल (Construction Site) की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें एसडीपीओ चिंगथम आनंद कुमार (Chingtham Anand Kumar) घायल हो गए, जिन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. मारे गए पुलिस अधिकारी के पेट में गोली लगी थी.

घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आपात बैठक हुई. हमले की निंदा करते हुए, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने एक्स (X)पर कहा, ‘आज सुबह ओसी मोरेह पुलिस के एसडीपीओ चिंगथम आनंद की निर्मम हत्या से गहरा दुख हुआ. लोगों की सेवा और सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा. अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

देखें पोस्ट:

Deeply saddened by the cold-blooded killing of SDPO Chingtham Anand, OC Moreh Police this morning. His dedication to serve and protect the people will always be remembered. The perpetrators will be brought to justice.

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) October 31, 2023