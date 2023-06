Manipur में पुलिस के लूटे गए हथियार कार्बाइन, पिस्तौल और गोला-बारूद को बेचते हुए दबोचे गए 4 आर्म्स स्मगलर

Manipur News: मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के दौरान उग्रवादियों, उपद्रवियों और भीड़ ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा चौकियों से हजारों हथियार और लाखों गोला-बारूद लूट लिया था और अब आर्म्स स्मगलर इन्हें चोरी से तस्करी करके बेच रहे हैं. आज सुबह कैरांग अवांग लेइका और खोमिदोक के पास 4 हथियार तस्करों को पकड़ा गया. पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे पुलिस से चुराए गए हथियार और गोला-बारूद बेच रहे थे.

संयुक्त सुरक्षा बलों ने मणिपुर में अब तक लूटे गए 1,100 हथियार, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद के 13,702 टुकड़े और 250 जिंदा बम बरामद किए हैं.

इंफाल पूर्व के पुलिस अधीक्षक शिवकांत सिंह ने कहा, आज सुबह कैरांग अवांग लेइका और खोमिदोक के पास 4 हथियार तस्करों को पकड़ा गया. पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे पुलिस से चुराए गए हथियार और गोला-बारूद बेच रहे थे. एक 9 मिमी कार्बाइन, एक .22 पिस्तौल, दो 5.56 मिमी इंसास मैगजीन, एक 303 एलएमजी मैगजीन, 21 संख्या में 7.62 मिमी गोला बारूद और 2.5 लाख रुपये नकद जब्त हुए हैं.