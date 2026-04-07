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Manipur Attack: दो मासूमों की मौत, इंटरनेट बंद और लगा कर्फ्यू..., मणिपुर में एक बार फिर हालात खराब, तेल टैंकरों और ट्रक में लगाई आग

मणिपुर के मोइरांग में संदिग्ध रॉकेट हमले में दो बच्चों की मौत के बाद हालात बिगड़ गए. सरकार ने पांच जिलों में इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू लगाया है, जबकि हिंसा और विरोध प्रदर्शनों ने तनाव को और बढ़ा दिया है.

Manipur Rocket Attack Curfew: मणिपुर एक बार फिर हिंसा और तनाव की चपेट में आ गया है. मोइरांग क्षेत्र में हुए एक संदिग्ध ‘रॉकेट अटैक’ ने हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया है. इस हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और स्थिति को काबू में रखने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े.

ये घटना मोइरांग के त्रोंग्लाओबी अवांग लेइकाई गांव में देर रात हुई, जहां हमलावरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए विस्फोटक फेंका. बताया जा रहा है कि हमले के वक्त परिवार सो रहा था. पांच साल के एक बच्चे और छह महीने की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल बन गया.

पुलिस स्टेशन भी हंगामा

घटना के तुरंत बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप के पास दो तेल टैंकर और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा पुलिस स्टेशन के बाहर टायर जलाए गए और एक अस्थायी पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया गया. हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों को तैनात किया गया.

भीड़ काबू करने के लिए फायरिंग

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बड़ी संख्या में लोग एक सीआरपीएफ कैंप की ओर बढ़ने लगे. भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षाबलों को फायरिंग और स्मोक बम का इस्तेमाल करना पड़ा. इस दौरान कम से कम 19 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है.

इस घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पांच जिलों इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तीन दिनों के लिए बंद कर दी हैं. सरकार का कहना है कि यह कदम अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है. साथ ही बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है.

राज्य के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘मानवता पर हमला’ बताया है. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द ही पहचान कर कड़ी सजा दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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