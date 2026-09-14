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मणिपुर के तामेंगलोंग में फिर भड़की हिंसा, दो हमलों में 4 की मौत, 6 साल का बच्चा घायल

मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रविवार को दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह साल का बच्चा घायल हुआ. घटनाओं के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 14, 2026, 9:10 AM IST
मणिपुर के तामेंगलोंग में फिर भड़की हिंसा, दो हमलों में 4 की मौत, 6 साल का बच्चा घायल

Manipur Violence: मणिपुर के तामेंगलोंग में हिंसा की नई घटनाओं ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. रविवार को जिले के दो अलग-अलग गांवों में हुए गोलीकांड में चार लोगों की जान चली गई, जबकि 6 साल का एक बच्चा गोली लगने से घायल हो गया. दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।. अभी तक किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है.

पहली घटना रविवार सुबह करीब 5:30 बजे तामेंगलोंग के टोलेन गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने एक दंपति को निशाना बनाया. 46 वर्षीय लिंगजंगाई सिंगसित को गोली लगने के बाद मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. उनके पति सीनैह सिंगसित भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के लिए ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया.

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घटना में 6 साल का एक बच्चा भी गोली लगने से घायल हुआ. उसे इलाज के लिए असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

टोलेन गांव की घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर भी नाराजगी सामने आई है. कैमै गांव प्राधिकरण ने हमले की निंदा करते हुए इसे अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव और अविश्वास पैदा करने की कोशिश बताया. प्राधिकरण ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है, ताकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

इसी बीच, रविवार दोपहर करीब 3 बजे तामेंगलोंग के लॉन्गपी गांव में भी गोलीबारी की दूसरी घटना हुई. पुलिस के मुताबिक, इस हमले में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई. लॉन्गपी पुलिस स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है और सड़क की खराब स्थिति के कारण पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी.

नुंगबा पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर जाकर जांच सोमवार सुबह की जाएगी. इस वजह से हमले की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों के बारे में पुलिस की ओर से फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

संगठन का आरोप

इस घटना के बाद कुकी संगठन वेस्टर्न विलेज वालंटियर्स (WVV) ने दावा किया कि मृतकों की पहचान लॉन्गपी निवासी जिलिए सिंगसन और रियोल गंगटे के रूप में हुई है. संगठन ने आरोप लगाया कि हमले में NSCN-IM और ZUF-K से जुड़े गुटों के कैडर शामिल थे. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

WVV के अनुसार, गोलीबारी के बाद हमलावर गांव के केंद्र की ओर बढ़े, लेकिन कथित तौर पर स्वयंसेवकों के साथ हुई फायरिंग के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा. पुलिस ने अभी इन दावों की पुष्टि नहीं की है. इन घटनाओं का समय भी खास है. 13 सितंबर को कुकी समुदाय की ओर से ‘ब्लैक डे’ मनाया जाता है. यह दिन 1990 के दशक में मणिपुर में हुए कुकी-नगा संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है.

मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने चार लोगों की मौत पर दुख जताते हुए नागरिकों के खिलाफ हिंसा को अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों मामलों की जांच में जुटी हैं और हमलों के पीछे की वास्तविक वजह तथा जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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