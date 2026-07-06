मणिपुर में उग्रवादियों का घातक हमला, असम राइफल्स के 2 जवान शहीद, कई घायल

मणिपुर के उखरूल जिले में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

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उखरूल में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया.

हमले में दो जवान शहीद और कई अन्य घायल हुए.

पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है.

घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई.

2 Assam Rifles Soldiers Killed: मणिपुर के उखरूल जिले में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया. इस हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है.

जानकारी के अनुसार, जवान नियमित अभियान पर थे, तभी उग्रवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और हमलावरों की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है. फिलहाल हमले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रही हैं.

मणिपुर के उखरूल जिले में असम राइफल्स के जवानों पर हुए घातक हमले के बाद राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. घटना के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

क्या बोले राज्यपाल?

राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि उग्रवादी गतिविधियां सरकार और सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर नहीं कर सकतीं. राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और सुरक्षा बल पूरी मजबूती से अपने अभियान जारी रखेंगे.