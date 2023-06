Manipur Violence: मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह नहीं देंगे इस्तीफा, जानें Tweet कर क्या कहा...

Manipur Violence: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) मुख्यमंत्री के बद से इस्तीफा नहीं देंगे. दिन भर चली अटकलों के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि वह इस्तीफा नहीं देने जा रहे. एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस कठिन वक्त में अपने पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं.’ इससे पहले खबरें थी कि एन बीरेन सिंह आज राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने जा रहे हैं.

“…I will not be resigning from the post of CM,” tweets Manipur CM N Biren Singh pic.twitter.com/PM7T5NBH8B — ANI (@ANI) June 30, 2023