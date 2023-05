मणिपुर में चप्पे-चप्पे पर जवान हैं और इंटरनेट बंद है, सेना की अपील फर्जी वीडियो पर भरोसा न करें

मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को राज्य सरकार ने देखते ही गोली मारने (Shoot at Sight) का आदेश जारी किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 ‘कॉलम’ को तैनात किया गया है. हिंसा की वजह से 9,000 से अधिक लोग अपने घरों से दूर हैं.

मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद स्थिति को फिर से सामान्य बनाने के लिए वहां भारी मात्रा में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. सेना ने भी वहां फ्लैग मार्च किया है. राज्य के मोरेब और कांगपोकपी में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन इंफाल और सीसीपुर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोशिशें जारी हैं. हालात बिगड़ते देख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी एक्शन में आ गए हैं.

मणिपुर में स्थिति नाजुक है. इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को स्थिति का जायजा लिया है. उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आईबी और राज्य व केंद्र के अधिकारियों के साथ ही पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. हालात को काबू में लाने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है. गुरुवार रात को ही गुवाहाटी और तेजपुर से सेना के अतिरिक्त कॉलम वायुसेना के विमानों से मणिपुर लाए गए हैं.

राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समझाने और चेतावनी के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आने पर ‘देखते ही गोली मारने’ की कार्रवाई की जा सकती है. राज्य सरकार के आयुक्त (गृह) द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है. सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि हालात के दोबारा बिगड़ने की सूरत में कार्रवाई के लिए सेना के 14 ‘कॉलम’ को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है.

प्रवक्ता ने बताया कि सेना और असम राइफल्स ने गुरुवार को चुराचांदपुर और इंफाल घाटी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और काक्चिंग जिले के सुगनु में भी फ्लैग मार्च किया गया. वहीं, हिंसा की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से बात की और राज्य की स्थिति का जायजा लिया.

मणिपुर में स्थिति की निगरानी कर रहे केंद्र ने ‘रैपिड एक्शन फोर्स’ (आरएएफ) की कई टीम को भी भेजा है. सूत्रों ने बताया कि आरएएफ की टीम गुरुवार शाम को इंफाल हवाई अड्डे पर उतरी.

भारतीय सेना ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी सूचना पर भरोसा करने पहले उसे वैरिफाई कर लें. सिर्फ और सिर्फ विश्वस्त माध्यमों से आ रही जानकारी पर ही भरोसा करें. ऐसा इसलिए कहा गया है, क्योंकि राज्य में हिंसा भड़कने के बाद फर्जी वीडियो की बाढ़ सी आ गई है. सेना ने लोगों से इस तरह से वीडियो पर भरोसा न करने की अपील की है.

राज्य में हिंसा को और भड़काने के लिए कुछ अराजक तत्व फर्जी वीडियो शेयर कर रहे हैं. ऐसे ही एक फर्जी वीडियो में दिखाया गया है कि असम राइफल के पोस्ट पर हमला किया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है. भारतीय सेना ने लोगों से विश्वस्त स्रोतों से आने वाली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.