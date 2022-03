Manipur CM News: मणिपुर में एक बार फिर एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) मुख्यमंत्री बनेंगे. इम्फाल (Imphal) में बीजेपी विधायक दल की बैठक में एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) को विधायक दल का नेता चुना गया. विधायक दल की बैठक के लिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और किरेण रिजिजू (Kiren Rijiju) इंफाल पहुंचे थे. मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक और रिजिजू को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था.Also Read - सालासर में प्रवेश द्वार तोड़ने का मामलाः भाजपाइयों का प्रदर्शन, प्रवेश द्वार दोबारा बनवाने की मांग

It is a good decision taken unanimously by everyone. It will ensure that Manipur has a stable & responsible govt which will build further because the Centre today under the leadership of PM Modi gives special attention to Northeastern states: Union Finance Min Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/zIUubaf6tS

