Manjalpur Election Result: गुजरात की मांजलपुर सीट पर कौन आगे कौन पीछे? यहां है लेटेस्ट अपडेट

Manjalpur Election Result: गुजरात में मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने नतीजे अब से थोड़ी देर में आ जाएंगे. 19 दौर की काउटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल (Satish Patel) जीत से सिर्फ एक कदम दूर हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, 20 में से 19 दौर की काउंटिंग के बाद BJP उम्मीदवार सतीश पटेल 30,567 वोटों से आगे चल रहे हैं. सतीश पटेल को 55,244 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर चल रहे कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी (Bhikhabhai Rabari) को महज 24,677 वोट मिले हैं.
मांजलपुर सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था. BJP विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का दो जून को निधन हो जाने के कारण यह उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी. मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों का राज्य विधानसभा में भाजपा की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि वडोदरा शहर में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस किस तरह मुकाबला करती है.
गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के वर्तमान में 161 विधायक हैं. इसके बाद कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी (AAP) के पांच, दो निर्दलीय और समाजवादी पार्टी (SP) का एक विधायक है.