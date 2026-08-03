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Manjalpur Election Result: गुजरात की मांजलपुर सीट पर कौन आगे कौन पीछे? यहां है लेटेस्ट अपडेट

Manjalpur Election Result: गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर BJP के सतीश पटेल 30 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. चुनाव जीतने से वह महज एक कदम दूर हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 3, 2026, 2:46 PM IST
Manjalpur Election Result Live
Manjalpur Election Result Live: मांजलपुर में बीजेपी जीत से महज 1 कदम दूर है.

Manjalpur Election Result: गुजरात में मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने नतीजे अब से थोड़ी देर में आ जाएंगे. 19 दौर की काउटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल (Satish Patel) जीत से सिर्फ एक कदम दूर हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, 20 में से 19 दौर की काउंटिंग के बाद BJP उम्मीदवार सतीश पटेल 30,567 वोटों से आगे चल रहे हैं. सतीश पटेल को 55,244 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर चल रहे कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी (Bhikhabhai Rabari) को महज 24,677 वोट मिले हैं.

मांजलपुर सीट पर वोटिंग की क्यों हुई जरूरत?

मांजलपुर सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था. BJP विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का दो जून को निधन हो जाने के कारण यह उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी. मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों का राज्य विधानसभा में भाजपा की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि वडोदरा शहर में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस किस तरह मुकाबला करती है.

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गुजरात में बीजेपी के कितने विधायक?

गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के वर्तमान में 161 विधायक हैं. इसके बाद कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी (AAP) के पांच, दो निर्दलीय और समाजवादी पार्टी (SP) का एक विधायक है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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