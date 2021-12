Manjinder Singh Sirsa joins BJP: शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. राजधानी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. BJP में शामिल होने से पहले सिरसा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.Also Read - Parliament Winter Session: विपक्षी नेताओं ने की मुलाकात, वेंकैया नायडू की दो टूक-सांसदों को माफी मांगनी ही होगी

Shiromani Akali Dal leader and Delhi Sikh Gurdwara Management Committee president Manjinder Singh Sirsa joins BJP in the presence of Union Ministers Dharmendra Pradhan and Gajendra Singh Shekhawat. pic.twitter.com/56l3mzerwp

— ANI (@ANI) December 1, 2021