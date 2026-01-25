Hindi India Hindi

Mann Ki Baat 130th Episode Pm Modi Mentioned Chandanki Village Of Bechraji Gujarat Where No One Cooks At Home But Community Kitchen

मन की बात: प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐसे गांव का जिक्र जहां किसी भी घर में खाना नहीं बनता, फिर कैसे भोजन पाते हैं लोग?

Mann Ki Baat: ‘मन की बात’ के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के एक खास गांव का जिक्र किया. गुजरात के बेचराजी के चंदनकी गांव की खास परंपरा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि ह एक ऐसा गांव है जहां किसी भी घर में खाना नहीं बनता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सभी का खाना गांव के कम्युनिटी किचन में बनता है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं.

पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के हर हिस्से में हमें कुछ न कुछ खास और अद्भुत देखने को मिलता है. ये चीजें अक्सर मीडिया की चमक-दमक में दिखती नहीं, लेकिन यही हमारी असली ताकत और हमारे समाज की असली विशेषता हैं. ये हमारी एकजुटता, सहयोग और परंपराओं का सच बताती हैं.

पीएम मोदी ने बताया कि यहां के लोग, खासकर बुजुर्ग, अपने घरों में खाना नहीं बनाते. सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इसका कारण है गांव का कम्युनिटी किचन. इस किचन में पूरे गांव का खाना एक साथ बनाया जाता है और लोग मिलकर बैठकर खाते हैं. ये सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं है बल्कि लोगों को जोड़ने और समुदाय की भावना को मजबूत करने का तरीका है.

पीएम मोदी ने कहा कि बीते 15 साल से यह परंपरा लगातार चल रही है. यहां सभी का एक साथ खाना बनता हैऔर फिर सभी मिल बांटकर एक साथ खाना भी खाते हैं. ऐसी पहलें हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा हैं जो एकजुटता, सहयोग और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अगर किसी गांव वाले को बीमार होने पर खाना चाहिए, तो उनके लिए टिफिन सर्विस भी उपलब्ध है. यानी होम डिलीवरी का पूरा इंतजाम किया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल न सिर्फ लोगों को साथ जोड़ती है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक भावना को भी मजबूत करती है. यहां लोग सिर्फ भोजन ही नहीं बांटते बल्कि अपनापन और एक-दूसरे की मदद भी बांटते हैं.

जन-संकल्प को बताया भारत की असली ताकत

‘मन की बात’ के 130वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोग बेहद इनोवेटिव हैं और समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ लेते हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थानीय लोगों द्वारा की गई पर्यावरण संरक्षण की सफल पहलों का जिक्र कर जन-भागीदारी की ताकत पर जोर दिया.

पीएम मोदी ने तमसा नदी के पुनरुद्धार की कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि अयोध्या से निकलकर गंगा में मिलने वाली तमसा नदी कभी स्थानीय लोगों के जीवन की धुरी थी, लेकिन प्रदूषण के कारण इसकी धारा रुक गई थी. लेकिन, आजमगढ़ के लोगों ने एकजुट होकर नदी की सफाई अभियान चलाया, किनारों पर पेड़ लगाए और नदी को नया जीवन दिया. इसी तरह, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लंबे समय से सूखे की समस्या थी. यहां ‘अनंत निरु संकल्प प्रोजेक्ट’ के तहत स्थानीय लोगों ने करीब 10 जलाशयों को साफ किया और पुनर्जीवित किया.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं. दुनिया भर में भारत के त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर संकल्प लेते हैं. यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है.