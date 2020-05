नई दिल्ली: पीएम मोदी आज एक बार फिर से देश की जनता से मन की बात कार्यक्रम से जुड़े हैं. पीएम मोदी 65वीं बर रेडियो के कार्यक्रम के जरिए जनता को संदेश दे रहे हैं. माना जा रहा है कि पीएम इस बार अपने संदेश में लॉकडाउन 5.0 को लेकर बात करेंगे. पीएम मोदी ने ुन् कहा कि जब इससे पहले बात की थी तो सब कुछ बंद था लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है. Also Read - Mann Ki Baat Live Updates: 'मन की बात' शुरू, पीएम मोदी कर रहे हैं सम्बोधित

कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है. पिछली बार जब मन की बात थी, तब ट्रेनें, बसें और वायुसेवा बंद थी, इस बार बहुत कुछ खुलचुका है. श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू हैं, अन्य पैसेंजर ट्रेनें भी चलने लगी हैं, तमाम सावधानियों के साथ हवाई सेवा भी शुरू हुई. अर्थव्यवस्था में गति आने लगी है. लेकिन सतर्कता बरतनी अभी जरूरी है. कोरोना के खिलाफ बहुत मजबूती से देशवासी लड़ाई लड़ रहे हैं.

When last time I spoke with you in Mann Ki Baat, passenger trains, buses, air services were closed but this time curbs have been lifted. Shramik Special trains, other special trains and flights have resumed with adequate precautionary measures: PM Modi in Mann Ki Baat pic.twitter.com/xd5VVrGI7H

पीएम ने देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई में देश की सेवा में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हजारों कहानियां सामने आ रही हैं. पीएम ने कहा कि अगर जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें उन्होंने कहा अपने घर पर ही रहें.

A major chunk of economy is active now. There should be no laxity in maintaining six feet distance (Do Gaj Doori), wearing masks & staying indoors as much as possible. We need to be more vigilant now. Due to everyone’s support, fight against #COVID19 is being fought strongly: PM https://t.co/OHCk3Rd0eB

