Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के आगामी एपिसोड के लिए देश के लोगों को उन विषयों और मुद्दों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जो उनके लिए मायने रखते हैं. लोग अपने विचारों को MyGov, Namo App के माध्यम से साझा कर सकते हैं. मन की बात कार्यक्रम में अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 नंबर को डायल करें और जुड़ जाएं पीएम मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम में. प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) ने ये जानकारी दी है.

PM Narendra Modi has invited people to share thoughts on themes & issues that matter to them for an upcoming episode of Mann ki Baat. The ideas can be shared through MyGov, Namo App, or dial the number 1800-11-7800 to record the message: Prime Minister’s Office (PMO)

(File pic) pic.twitter.com/ain0UIuZVy

— ANI (@ANI) April 8, 2022