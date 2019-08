नई दिल्ली: ‘मैन वर्सेज वाइल्ड’ कार्यक्रम की विशेष कड़ी देखने के बाद बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि शो के संचालक बेयर ग्रिल्स ने उनसे हिंदी में कैसे बात की? इस राज पर से मोदी ने खुद रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में दोनों के बीच बातचीत के लिए तकनीक का विस्तृत इस्तेमाल किया गया.

PM Modi: A lot of people wanted to know how Bear Grylls understood my Hindi. People asked whether it was edited or shot multiple times. Technology acted as bridge between me & him. A cordless device attached to his ear translated Hindi into English simultaneously. pic.twitter.com/yE0iSwQOUW

