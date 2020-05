Manohar Lal Khattar Birthday: आज हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) का जन्मदिन है. इस मौके पर उनके चाहने वाले उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. पर क्या आप जानते हैं कि आज जहां खट्टर हैं, वहां तक पहुंचने में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है. Also Read - प्रवासी कामगारों से बोले हरियाणा सीएम- जाएं नहीं, कामकाज शुरू कर रही औद्योगिक इकाइयों में काम करें

मनोहर लाल खट्टर पंजाबी परिवार से हैं. 1947 में उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया और हरियाणा के रोहतक जिले के निंदाना गांव में बस गया. तब इस परिवार के पास कुछ नहीं था. खट्टर के पिता और दादा ने मजदूरी की. निंदाना गांव में ही 5 मई 1954 को मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ. Also Read - हरियाणा में किसानों, श्रमिकों के लिए खट्टर सरकार ने किया ये काम, 10 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

मनोहर लाल परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसने दसवीं की परीक्षा पास की. वे पढ़ाई करते हुए ही उन दिनों में परिवार के साथ खेतों में काम करते थे, साइकिल पर सब्जी लादकर रोहतक की मंडी में ले जाते थे. वे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे. Also Read - 53वें तबादले के बाद IAS अधिकारी खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा की तैयारी के लिए मनोहर लाल दिल्ली आए. यहां उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई. सदर बाजार में कपड़े की दुकान खोली. दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की. इस बीच उनका काम भी चल निकला. जिससे पैसे कमाकर छोटी बहन की शादी कराई. दो छोटे भाई-बहन को दिल्ली बुला लिया.

उनके माता-पिता शादी के लिए उन पर दबाव बनाते रहे लेकिन उन्होंने शादी नहीं की.

