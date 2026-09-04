7वें दिन भी नहीं टूटा मनोज जरांगे का अनशन, 12 सितंबर तक सरकार को अल्टीमेटम; कुनबी सर्टिफिकेट पर अड़े

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने सातवें दिन भी भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया. उन्होंने पात्र मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया पर 12 सितंबर तक सरकारी आदेश जारी करने की मांग की है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/manoj-jarange-hunger-strike-kunbi-certificate-maratha-reservation-september-12-8516928/ Copy

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर तेज हो गया है. आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को अपना अनशन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया. उनका भूख हड़ताल अब सातवें दिन में पहुंच गया है. जरांगे ने राज्य सरकार को 12 सितंबर तक का समय देते हुए कहा कि इस तारीख तक पात्र मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर औपचारिक सरकारी आदेश जारी किया जाना चाहिए.

जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका अनशन जारी रहेगा. उन्होंने 12 सितंबर को इसी गांव में मराठा समुदाय की बैठक बुलाने का भी ऐलान किया.

58 लाख रिकॉर्ड का दिया हवाला

जरांगे की प्रमुख मांग सरकारी स्तर पर मिले उन दस्तावेजों और रिकॉर्ड से जुड़ी है, जिनके आधार पर कुछ मराठा परिवारों के कुनबी समुदाय से संबंध होने का दावा किया जा रहा है. उन्होंने सरकार द्वारा खोजे गए करीब 58 लाख रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि पात्र लोगों को इन दस्तावेजों के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र दिए जाने चाहिए.

कुनबी समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी में आता है. जरांगे का कहना है कि जिन मराठा परिवारों के पास कुनबी समुदाय से जुड़ा दस्तावेजी रिकॉर्ड है, उन्हें प्रमाणपत्र मिलने से वे OBC आरक्षण के दायरे में आ सकते हैं.

उन्होंने हैदराबाद स्टेट गजट को लागू करने की मांग भी दोहराई. उनके मुताबिक, इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कुछ मराठा परिवारों को कृषि से जुड़े कुनबी समुदाय से जोड़ने वाले दस्तावेज मौजूद हैं. हालांकि, जरांगे चाहते हैं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि इन रिकॉर्ड के आधार पर दावों की जांच कैसे होगी और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी.

सरकार ने की अनशन खत्म करने की अपील

गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जरांगे से मिलने पहुंचा था. प्रतिनिधिमंडल में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और उदय सामंत, MLC प्रसाद लाड तथा विधायक मकरंद पाटील शामिल थे.

सरकार की ओर से जरांगे से उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करने की अपील की गई. विखे पाटील ने कहा कि सरकार ने करीब 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड खोजे हैं और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा.

लेकिन जरांगे सरकार के हालिया कदमों से संतुष्ट नजर नहीं आए. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में बनाए गए मराठा सेल और नोडल अधिकारी की नियुक्ति क्या उनकी मांग का स्थायी समाधान दे पाएगी. उनका जोर इस बात पर रहा कि केवल अधिकारियों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला सरकारी प्रस्ताव जारी होना चाहिए.

छगन भुजबल पर भी साधा निशाना

जरांगे ने महाराष्ट्र के मंत्री और OBC नेता छगन भुजबल पर भी हमला बोला. भुजबल मौजूदा OBC कोटे से मराठों को आरक्षण देने के विरोध में रहे हैं.

जरांगे ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उम्र बढ़ने के साथ सोच में बदलाव आएगा, लेकिन भुजबल का रुख अब भी वही है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मराठा समुदाय की मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो समुदाय सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से दूरी बना सकता है.

जरांगे का कहना है कि पात्र मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र मिलने से OBC समुदाय के अधिकारों पर खतरा नहीं होना चाहिए. उन्होंने धनगर समुदाय की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग का भी समर्थन किया.

मराठा नेता ने जरांगे और सरकार दोनों को घेरा

मराठा क्रांति मोर्चा के नेता संजय लाखेपाटील ने इस पूरे विवाद में सरकार और जरांगे दोनों पर सवाल उठाए. उन्होंने राधाकृष्ण विखे पाटील पर मराठा समाज और मंडल आयोग से जुड़े मुद्दों को ठीक से नहीं समझने का आरोप लगाया.

लाखेपाटील के मुताबिक, केवल कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान कर देना पर्याप्त नहीं होगा. उन्होंने 1921 और 1931 के हैदराबाद स्टेट गजट में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर प्रक्रिया में बदलाव की मांग की.

उन्होंने जरांगे से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना बंद करने की अपील भी की. उनका दावा है कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते कुनबी रिकॉर्ड वाले मराठों को प्रमाणपत्र दिलाने में मदद मिली थी. इसी मुद्दे पर जलना में एक ‘आभार बैठक’ आयोजित करने की बात भी कही गई है.

फिलहाल जरांगे का अनशन जारी है और 12 सितंबर की तारीख इस आंदोलन में अहम पड़ाव बन गई है. अब नजर सरकार के अगले कदम और कुनबी प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को लेकर जारी होने वाले संभावित सरकारी आदेश पर है.