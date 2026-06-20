Monsoon Tracker 2026: अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, मानसून को लेकर IMD ने दी खुशखबरी

Monsoon Tracker 2026: मानसून के आगे बढ़ने के साथ IMD ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 20, 2026, 5:32 PM IST
Mansoon Tracker 2026
Mansoon Tracker 2026 (Image: AI)
  • 23 जून तक कई राज्यों पहुंचेगा मानसून
  • पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
  • दिल्ली में बारिश संग तेज हवाएं संभव
  • उत्तर प्रदेश विदर्भ में लू का असर
  • तमिलनाडु में तापमान गिरने की उम्मीद

Monsoon Tracker 2026: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए बारिश और गर्मी दोनों को लेकर नई जानकारी जारी की है. कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में लोगों को अभी भी लू का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में यात्रा, ऑफिस आने-जाने और रोजमर्रा के कामों की प्लान मौसम को देखकर बनाना बेहतर रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. अगर मौजूदा हालात बने रहे तो 23 जून तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है. इससे कई इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

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पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खास चेतावनी जारी की है. यहां पूरे सप्ताह तेज बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बारिश इतनी ज्यादा हो सकती है कि सड़कें और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है. लोगों को नदी और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कई जगहों पर जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थिति भी बन सकती है.

तमिलनाडु में मानसून की एंट्री से बढ़ेगी बारिश

तमिलनाडु में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम केंद्र के अनुसार 21 जून से राज्य के कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो सकती है. नीलगिरि, कोयंबटूर, सलेम, धर्मपुरी, थेनी, डिंडीगुल, कन्याकुमारी और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं. बारिश बढ़ने के साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है. कई जिलों में दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है. चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

पश्चिम बंगाल में बारिश से बढ़ी परेशानी

उत्तर बंगाल में लगातार बारिश ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच स्थित एक अहम पुल तेज बारिश और नदी के बढ़े जलस्तर के कारण बह गया. इसके बाद यातायात को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है. कई जगहों पर भूस्खलन और जलभराव की खबरें भी सामने आई हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है. वहीं कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली में मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम कुछ राहत देने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को हल्की बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दोपहर से शाम के बीच मौसम बदलने के आसार हैं. इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, हालांकि उमस बनी रह सकती है. दिल्ली-एनसीआर में मानसून की बात करें तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 27 जून के बाद राजधानी में मानसून दस्तक दे सकता है.

कुछ राज्यों में अभी भी लू का असर

जहां एक तरफ बारिश राहत लेकर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में गर्मी अभी भी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में 25 जून तक लू चल सकती है. बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं. ऐसे में लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए. मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देख लें. आने वाले दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने के साथ कई राज्यों में मौसम और सुहाना होने की उम्मीद है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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