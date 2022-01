Precaution Dose First Day: देश भर में सोमवार से शुरू हुए हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा साठ साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर शॉट (Booster Dose) देने के अभियान के पहले दिन करीब 10.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक (Third Dose Covid Vaccine) मिली है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इससे पहले कोविन पोर्टल (Cowin) ने पहले दिन लाभार्थियों को बूस्टर प्राप्त करने के लिए एक करोड़ से अधिक रिमाइंडर मैसेज भेजे. बताते चलें कि कोविन पोर्टल के माध्यम से खुराक के लिए ऑनलाइन बुकिंग शनिवार से शुरू हो गई थी. मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि बूस्टर शॉट के लिए नए पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं होगी.Also Read - Corona Update: स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की समीक्षा की - दिया यह निर्देश

