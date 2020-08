नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिये रूस, भूटान, मालदीव, लिथुआनिया और लातविया के विदेश मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया. मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने एक ट्वीट कर कहा कि भारत ने क्षेत्र और दुनिया में लोकतंत्र और विकास का स्थायी उदाहरण बनने का प्रयास किया और अब बन गया है. Also Read - जम्मू-कश्मीर को जल्द मिलेगा मुख्यमंत्री, चुनाव कराने की तैयारी में सरकार; पीएम बोले- परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है

उनके ट्वीट का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि उनके द्विपक्षीय रिश्ते 'पड़ोसी प्रथम' का शानदार उदाहरण हैं.

रूस के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर जयशंकर को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव को उनकी शुभकामनाओं के लिये धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत असाधारण रूप से घनिष्ठ और समय की कसौटी पर खरे उतरे रिश्तों को बेहद महत्व देता है.

Thank you FM Lavrov and @mfa_russia for your good wishes on our Independence Day. We greatly value our exceptionally close and time-tested relationship. https://t.co/xpPebCBZP0 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 15, 2020

भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने ट्वीट किया, “मैं सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा. मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका महान देश और सशक्त व सामर्थ्यवान हो.” दोरजी के ट्वीट का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, “आपकी गर्मजोशी भरी भावनाएं दोनों देशों के विशिष्ट रिश्तों को परिलक्षित करती हैं.”

Thank you @FMBhutan. Your warm sentiments reflect our unique relationship. https://t.co/GL13kPg1xP — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 15, 2020

लातविया और लिथुआनिया में उनके समकक्ष क्रमश: एडगर्स रिनकेविक्स और लिनास लिनकेवीसियस ने भी उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. जयशंकर ने दोनों नेताओं को धन्यवाद दिया.

Thank you FM @LinkeviciusL for the good wishes from the people of Lithuania on India’s Independence Day. https://t.co/AGyZSiC9a8 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 15, 2020

भारत के स्वतंत्रता दिवस पर विश्व के नेताओं ने मोदी को शुभकामनाएं दी

भारत के 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत के लोगों के पास गर्व करने के लिये बहुत कुछ है. मोदी ने कई देशों के नेताओं की शुभकामनाओं का ट्विटर पर जवाब दिया.

उन्होंने नेतन्याहू से कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के लिये आपका, मेरे प्रिय मित्र नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का धन्यवाद. भारत के प्रति इजराइली प्रधानमंत्री का लगाव स्पष्ट रूप से दिखता है. इजराइल के साथ अपने बढ़ते मजबूत संबंधों पर भारत को गर्व है. ’’

Thank you, my dear friend @netanyahu and the wonderful people of Israel for the Independence Day wishes. @IsraeliPM’s special affection towards India is clearly visible. India is proud of its increasingly robust ties with Israel. https://t.co/dsufH1O2Fs — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2020

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामना में कहा कि आस्ट्रेलिया और भारत के बीच गहरी दोस्ती एवं साझेदारी भरोसा, सम्मान तथा साझा मूल्यों पर आधारित है.

इस पर मोदी ने कहा, ‘‘धन्यवाद आस्ट्रेलिया. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, आपको धन्यवाद. स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाओं को लेकर आभार. भारत-आस्ट्रेलिया मित्रता के बारे में मेरे मित्र, प्रधानमंत्री मॉरिसन ने जो कुछ कहा, उससे पूरी तरह से सहमत हूं. आने वाले वर्षों में यह बढ़ता रहे और वैश्विक शांति एवं प्रगति में योगदान दे. ’’

Thank you Australia. Thank you PM @ScottMorrisonMP. Grateful for the Independence Day wishes. Fully agree with what my friend, PM Morrison says about India-Australia friendship. May it keep growing in the years to come and, contribute to world peace and progress. https://t.co/HMkihp9HHF — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2020

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके भाई एवं देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे तथा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भी भारत के 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री ने इन सभी नेताओं को धन्यवाद दिया. ओली ने मोदी से टेलीफोन पर बातचीत भी की.

Thank you PM @kpsharmaoli Ji for the Independence Day wishes. https://t.co/BGnQYPDTus — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2020

श्रीलंका के राष्ट्रपति के शुभकामना संदेश के जवाब में मोदी ने कहा कि भारत के लोग अपने श्रीलंका के बहनों एवं भाइयों से मिले स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाओं को संजो कर रखते हैं तथा कामना करते हैं कि दोनों देश अपने नागरिकों के कल्याण के लिये साथ मिल कर काम करना जारी रखेंगे.

The people of India cherish the Independence Day greetings from their Sri Lankan sisters and brothers. Thank you President @GotabayaR. May our nations keep working together for the benefit of our citizens. https://t.co/v6Sz3M38dw — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2020