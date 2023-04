उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी रोडवेज बस, 2 लोगों की मौत; 18 यात्री घायल

Mussoorie Bus Accident: उत्तराखंड के मसूरी में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 18 यात्री घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एक यात्री की हालत अभी नाजुक बनी हुई है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि दो यात्री के मरने की पुष्टि देहरादून एएससपी ने की है. मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि बस में 40 यात्री सवार थे. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया गया है.

यह हादसा मसूरी-देहरादून मार्ग पर हुआ है. बताया जा रहा है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. घायलों में बस ड्राइवर भी शामिल बताया जा रहा है. मृतक यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.