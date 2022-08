देश के तीन पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड के कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हैं. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप में तीन स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध है. बारिश के कारण बरसाती नाले में भारी मलबा आने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है. बीआरओ की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में जुटा है. इसके अलाव सिक्किम में गंगटोक जिले के सिंगतम कस्बे में भूस्खलन के कारण लगा ट्रैफिक जाम लग गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग-3 भूस्खलन के चलते बाधित हुआ है.Also Read - Hand Grenade: हिमाचल प्रदेश में सड़क किनारे मिला हैन्ड ग्रेनेड, मौके पर पहुंची पुलिस | Watch Video

मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों से मलबों को हटाया जा रहा है. सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई हैं. रोड जाम होने से वाहन चालकों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मलबों को हटाने के बाद यातायात फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा. Also Read - श्रवण सोमवार महापूजा के साथ होगा 'रज्जो' का भव्य शुभारंभ! जानिए कब और कहां देख सकते हैं आप

Sikkim | Traffic jam caused due to landslide in Singtam town in Gangtok district pic.twitter.com/Ai0907ogk8

— ANI (@ANI) August 6, 2022