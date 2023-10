Video: जम्मू-कश्मीर के अरनिया-RS Pura Sector में Pakistan ने रात भर की गोलीबारी, कई घरों को भारी नुकसान

जम्मू के अरनिया में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से पूरी रात भर गोलीबारी हुई है. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि रात 8 बजे के बाद बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई.सभी लोग अपने घरों में बंद हैं. ऐसी घटना 2-3 साल बाद हुई है. एक स्थानीय महिला ने कहा कि रात 8 बजे से गोलीबारी शुरू हुई. बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तान की शेलिंग में कुछ घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है. पाकिस्तान की तरफ से 26 अक्टूबर की देर शाम से ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है. पाकिस्तान की तरफ से लगातार पूरी रात गोलाबारी की गई. जिसका सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया.

अरनिया में जम्मू सीमा पर पाकिस्तान द्वारा अकारण गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने सीमावर्ती गांव बुल्ले चक में घातक गोले बरामद किए. एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है, “पाकिस्तान की ओर से रात भर हुई गोलाबारी के बाद हमें अब तक तीन मोर्टार शेल मिले हैं। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. अरनिया के साई कलां में सीमावर्ती गांव बुल्ले चक के सरपंच देव राज चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से रात भर में भारी गोलीबारी की गई. इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है लेकिन एक घर की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है. 6 साल बाद कल रात पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई.हमारे सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का जवाब दिया. एक स्थानीय महिला ने कहा कि कल रात 8 बजे एक बड़े मोर्टार शेल ने हमारे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया.रसोई क्षतिग्रस्त हो गई है.भगवान की कृपा से, हम बच गए. आज सुबह 4 बजे तक बहुत गोलीबारी हुई.सभी खिड़कियां टूट गईं.

#WATCH | Locals recover mortal shells in the border village of Bulleh Chak after unprovoked firing by Pakistan along Jammu border in Arnia of RS Pura sector

A local says, “We have found three mortar shells so far after overnight shelling from the Pakistan side. No person has… pic.twitter.com/xkZRb2xu6b

— ANI (@ANI) October 27, 2023