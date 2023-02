BBC Tax Survey: बीबीसी के दफ्तरों पर हुए सर्वे को लेकर IT डिपार्टमेंट का आया बयान, 'कई खामियों और अहम सबूतों का पता चला'

BBC Tax Survey: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों को इनकम टैक्स की टीम ने करीब 60 घंटों तक खंगाला. मंगलवार को सुबह 11 बजे बीबीसी के दफ्तरों में शुरू हुआ सर्वे गुरुवार रात को खत्म हुआ. सर्वे को लेकर अब आयकर विभाग (Income Tax Department) का बयान आया है. आयकर विभाग ने कहा कि तीन दिनों के सर्वे के बाद बीबीसी के दफ्तरों में इंटरनेशनल टैक्स को लेकर गड़बड़ियों का पता चला है.

विभाग ने बताया कि टीम ने कर्मचारियों के बयान, डिजिटल प्रमाण और दस्तावेजों के जरिए अहम सबूतों का पता लगाया है. सीबीडीटी की तरफ से कहा गया कि आय व समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ दस्तावेजों के संबंध में कई विसंगतियां मिलीं.