PM मोदी, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति समेत इन नेताओं ने दी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने किया याद

अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े नेताओं ने से अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर श्रद्धांजलि दी...

Atal Birth Anniversary: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) पर उन्हें देशभर में श्रद्धांजलि दी जा रही है. इसी मौके पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके स्मारक ‘सदैव अटल’ पर पुष्पांजलि अर्पित की.

#WATCH | Delhi: Former President Ram Nath Kovind, BJP national president JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh and other leaders pay floral tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at ‘Sadaiv Atal’… pic.twitter.com/CCFOopsJLO — ANI (@ANI) December 25, 2023

अटल बिहारी की 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन. वे जीवनपर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे. मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणास्रोत बना रहेगा.

#WATCH | Delhi: Visuals from ‘Sadaiv Atal’ memorial in Delhi where President Droupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi and several other leaders have paid floral tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary. pic.twitter.com/8BwjNingMN — ANI (@ANI) December 25, 2023

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम बड़े नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर ‘सदैव अटल’ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और कई नेता श्रद्धांजलि देते नजर आए.

#WATCH | Delhi: Union Ministers Nirmala Sitharaman, Ashwini Vaishnaw, Anurag Thakur and other leaders pay floral tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at ‘Sadaiv Atal’ memorial, on his birth anniversary. pic.twitter.com/7AX4KqU8YL — ANI (@ANI) December 25, 2023