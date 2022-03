Ukraine Russia War, India: रूस-यूक्रेन का युद्ध का आज 13वां दिन है और युद्ध दुनिया के देशों की सेनाओं के लिए बड़ा सबक है. रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर देश के आर्मी चीफ (Army chief) जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (Gen Manoj Mukund Naravane ) ने आज मंगलवार को बड़ा बयान दिया है. आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा, चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध (Ukraine Russia War) से कई सबक सीखे जा सकते हैं. यह संकट दिखाता है कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना होगा. युद्ध न केवल गैर गतिज (non-kinetic) होगा और फिजिकल डोमेन में भी लड़ा जाएगा.Also Read - मुझे रविचंद्रन अश्विन का सामना करने से नफरत थी लेकिन हरभजन सिंह को गेंदबाजी करते देखना पसंद करूंगा: गंभीर

There are many lessons that can be learnt from the ongoing #UkraineRussianWar. The crisis shows that wars can happen any time & we’ve to remain prepared for them. The wars wouldn’t just be non-kinetic & would be fought in physical domain also: Army chief Gen Manoj Mukund Naravane

— ANI (@ANI) March 8, 2022