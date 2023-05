अमृतसर से कटरा जा रही बस गढ़े में गिरी, कम से कम 10 लोगों की मौत

पंजाब में अमृतसर से जम्मू-कश्मीर स्थित कटरा जा रही एक बस गहरे गड्ढे में जा गिरी. जम्मू पुलिस के अनुसार इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | J&K | A bus going from Amritsar to Katra fell into a deep gorge. As per Jammu DC, 10 people died in the accident. More details awaited. Visuals from the spot. pic.twitter.com/fM2rN0fMSN — ANI (@ANI) May 30, 2023